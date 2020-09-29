台南市議員吳通龍涉嫌在擔任縣市合併升格後的第一屆台南市議員期間，利用2名朋友作為人頭貪汙助理費2萬元，被一審重判3年10個月，吳的趙姓妻子也被視共犯判刑2年，2人不服提出上訴後，台南高分院29日改判徒刑2年、褫奪公權2年，吳妻則改判11月、褫奪1年。

得知判決結果，吳通龍直呼太離譜，強調無法接受，還說他一個議員怎麼可能貪汙區區2萬元，將在收到判決書後，找律師研究上訴爭取清白。

目前是無黨籍的吳通龍，3年前被台南地檢署與調查局聯手查獲涉嫌貪汙助理費，指他擔任台南縣市合併升格後第1屆市議員期間，找梁姓友人與林姓員工充當人頭助理，向台南市議員申請助理補助費，卻低薪聘請2人，浮報公費助理薪資，經搜索、傳喚後提起公訴。

台南地院審理認定，2013年6月1日至同年7月31日間，吳通龍夫婦涉嫌將1名賴姓助理的工資實給每月3萬元，卻向台南市議會浮報每月4萬，聘用2個月期間共貪汙2萬元，依貪汙罪嫌重判吳通龍3年10個月，褫奪公權3年；趙姓妻子視為共犯，重判2年，褫奪公權2年，至於2名人頭助理都判無罪。

吳通龍夫妻不服上訴，台南高分院今天改判徒刑2年、褫奪公權2年，吳妻則改判11月、褫奪1年。全案仍可上訴。

(中時 )