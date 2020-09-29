3D數位遊戲藝術金牌東南科技大學張家縈與蔡總統合影。（東南科技大學提供）

「第50屆全國技能競賽」暨「第46屆國際技能競賽國手選拔賽」於9月21日圓滿落幕。今年全國技能競賽比照國際規格，於台北南港展覽館2館舉行，是50年來規模最大的技能競賽，總計有65職類948名選手參賽，各職類選出前5名優勝選手與佳作，青年組另選出46職類入圍國手，入圍的選手將參加10月21日至23日舉辦的第2階段國手選拔賽，正取國手將代表我國參加110年在上海舉辦之第46屆國際技能競賽。東南科技大學選手，在這場高手雲集的競技盛典中，摘下2金及1個第4名，表現十分亮眼。

獲得工業機械修護類金牌的陳冠維，現就讀機械系3年級，今年是第3次參加全國技能競賽，前2次的比賽，一次是訓練中操作機器不慎手指受傷，影響了比賽的表現；另一次是比賽時的一個小地方沒有處理好，又錯失名列前茅的機會，但他依然堅持不放棄，繼續磨鍊與精進自己的技術，終於在這次的比賽中不負眾望，勇奪金牌。

金牌選手合影。（東南科技大學提供）

一直負責培訓他的木柵高工楊弘意老師表示，冠維能堅持5年的選手訓練，實在是不容易，在訓練過程中他的表現穩定，拿到金牌，也可以說是實至名歸。該校工程與電資學院吳坤齡院長，也是冠維的指導老師，他表示冠維具備沉著與冷靜的特質，尤其在操作各種機具與加工時，表現出特別專注的態度，這些都是一名好的選手應具備的條件。

獲得3D 數位遊戲藝術職類金牌的張家縈現就讀數位遊戲設計系，回憶起參賽前的心境時表示：我想看看我到底能走多遠，我想向自己證明我是有實力的人，努力的人是真的會有回報的。張家縈選手也非第一次參加此競賽，首次參賽僅獲得第五名，她表示：經過首次比賽了解自己的不足之後，就幾乎利用所有的課餘時間為今年度的競賽做準備。

首先選擇不斷磨練基本功以提高正確率，另外加強對時間部署的掌控力，儘可能地把失誤率降至最低。雖然有了訓練方案，但是每過一天，心理壓力就會增加一些，總是覺得一天24小時不夠用，每一天都在思考哪裡需要再加強，這樣的心情在賽前一週到達顛峰。但是當到達了比賽現場時，心態與壓力反而輕鬆許多，在比賽過程中即使遇到突發狀況也都能順利解決。

東南科技大學校長李清吟表示，備賽過程中，學校充分提供選手各項協助與支援，除了供宿免除選手通勤辛勞，也考量選手常訓練至深夜，因此有專設的 24小時選手空間，生活上師長持續的關懷與協助，讓選手發揮所學，爭取最高榮譽。期盼接下來這2位學生，能順利獲選為國手，前進110年在上海舉辦之第46屆國際技能競賽，不僅為校爭光，更能為國爭光。

(中時 )