全球半導體測試介面領導廠商穎崴科技，29日與經濟部加工處簽約，將投資32億元，在楠梓興建半導體高階製造中心，預定2022年底完工啟用，除了可為加工處楠梓園區增加每年10億元產值，更重要的是，全球前20大半導體大廠客戶的大單「才不會跑掉」。

穎崴科技董事長王嘉煌與加工處長黃文谷，29日在經濟部主任秘書陳怡鈴、高雄經發局長廖泰翔、以及楠梓園區電機電子公會理事長周光春等人的見證之下，簽署投資備忘錄，預定投資32.5億元，在加工處楠梓一園區舊消防隊址的1318.89坪土地，興建半導體高階製造中心。

穎崴科技董事長王嘉煌29日表示，秉持根留台灣、佈局全球的企業策略，因應高階半導體測試需求強勁，同時響應政府推動「歡迎台商回臺投資行動方案」，預計在楠梓園區興建半導體高階製造中心，興建地上8層、地下2層的綠建築廠辦大樓，可望2022年底完工。

王嘉煌指出，2010年進駐楠梓二園區、2017年承租岡山本洲工業區廠房，提供半導體前段的晶圓測試、到後段的封裝測試，引進先進的技術，提供海內外半導體大廠的服務，產能吃緊，如果不擴建新廠，「恐怕接不到大單」。

因此，新廠2022年完工之後，將投入更多研究設備及資源，同步開發更高階的產品技術，擴大公司的競爭優勢，王嘉煌表示，穎崴也將善用台灣優異的研發技術、完善的產業聚落及供應鏈，以確保公司長期成長的動能，建立永續經營的實力。

經濟部主任秘書陳怡鈴表示，我國半導體產業鏈在全球具備舉足輕重的地位，以專業分工與群聚效益等優勢，獨步全球，穎崴科技為全球半導體測試介面領導廠商，此次在楠梓園區擴大投資，帶動地方就業、延續產業競爭力，經濟部也將持續投入產業智慧化、數位轉型及創新應用等三大行動方案，建立更完備的半導體生態，扶植國內的材料與設備產業。

加工處長黃文谷表示，楠梓加工區成立迄今已逾50年，是國內少數的高齡園區，發展至今，已是全球半導體封測產業重鎮，為了滿足園區廠商的產業用地需求，近年陸續推動公共設施用地調整、週轉基地計畫、鑽石場域更新計畫等園區空間再造的創新作為。

他說，如今再推動「行政場域更新計畫」，優先釋出第1期土地招商，並獲得半導體產業隱形冠軍廠商穎崴科技董事長王嘉煌的響應與支持，未來持續爭取3.7億元前瞻2.0經費，興建創新產業大樓、推動兆豐銀行自建南部營運大樓及第2期土地招商，透過回饋機制，由廠商改善園區基盤或設施，以提升建構園區優質服務與環境，不僅園區空間翻轉了，更能引進高科技產業，帶動園區產業升級。

高雄經發局長廖泰翔指出，高雄市政府將仿效中央，設立「投資高雄事務所」，全力推動招商，並將與加工處合作，尋找更多適合廠商投資的場址。

(工商 )