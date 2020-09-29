高雄暗夜不平靜！苓雅區知名酒店29日凌晨疑因酒客不滿小姐服務態度，持球棒一陣亂砸，見警方到場仍氣焰囂張，員警對空鳴槍、噴辣椒水，將蘇姓、陳姓、李姓滋事者押回派出所，不料其他同夥二度返回酒店鬧事，甚至波及三民區大連街知名茶行，警方已調閱監視器，深入偵辦中。

苓雅分局警方表示，自強三路知名酒店傳出被砸店，警網凌晨獲報趕抵時，蘇姓、陳姓、李姓滋事者手持球棒從店內走出，員警上前盤查身分，對方氣焰囂張予以拒絕，還想逃離現場，員警對空開了2槍警告，並噴辣椒水將嫌犯壓制在地，銬回派出所調查。

豈料，調查過程中，店家二度報案有人來鬧事，警方折返時嫌犯已經離開，店家向警方表示，首次被砸時大門2片玻璃破損，第二次則是外牆3片玻璃被砸破，還在現場發射大龍炮，不過店家低調不願提告；警方已調閱監視器鎖定幾部車輛，深入追查中，將依違反社會秩序維護法偵辦。

據了解，蘇姓男子和朋友從台中到高雄酒店消費，疑似不滿小姐服務態度，酒後怒氣爆發大鬧酒店，三人落網後，同夥心有不甘二度砸店，據傳更因誤以為該酒店與大連街茶行老闆有關，轉往茶行砸車，不過警方表示，2起酒店砸店、茶行砸車的關聯性仍待釐清。

(中時 )