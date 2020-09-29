孩子走路常被絆倒或跌倒？有時候肢體會出現同手同腳的不協調情況？為帶領幼兒達到五感協調，亞洲大學附屬醫院復健部運用「感覺統合」概念，打造出一整套遊戲關卡，幫助前庭發育不良的孩子、從遊戲中獲得治療。

7歲的「小亞」明年將上小學，卻經常被自己絆倒或無故摔跤，甚至感覺快摔倒了、也無法及時恢復平衡，讓家人相當苦惱，日前帶他到復健科求診，透過感覺統合遊戲的治療，「小亞」跌倒的情況逐漸減少。

亞洲大學附屬醫院復健部部長周立偉指出，人類透過身體感官系統探索環境、並與外界人事物互動，也因此，神經系統扮演重要角色，其將感覺與動作訊息加以組織、整理，並與外界產生互動、做出適當反映的一系列行為就稱「感覺統合」。

「感覺統合不只是盪鞦韆、滑斜坡！」復健部職能治療師施益湋說，許多孩子可能出現感覺處理障礙情況，其會影響到生活、學習，為此，職能治療師可為孩子量身訂做「感覺餐」；近來，亞大醫院特別結合中秋節文化與醫院內的環境，將感覺統合的概念融入遊戲，藉以帶給孩子們不同的感官動作刺激。

(中時 )