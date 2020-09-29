新北市某國小李姓女導師2014年處罰1名7歲男童，要男童獨自到陽台午休、罰站長達1年，導致男童出現「類適應障礙」等症狀。家長氣得提起國賠訴訟，一審新北地院認為李師處罰逾越比例原則，判校方應賠償18萬餘元，雙方上訴，高等法院再加碼判賠13萬餘元，校方總共要賠31萬餘元。

家長提告主張，兒子每週二上全天課時，午休時段都被李師要求搬椅子到陽台睡覺，時間長達一年，總共44次。兒子常突如其來大哭，害怕聽到「學校」兩字，經診斷罹患「類適應障礙」等病症，須吃抗憂鬱症藥，因此請求國賠287萬餘元。

一審新北地院認為，陽台不適合學童午休，李師處罰不符比例原則，另依醫院鑑定報告，男童的病症確實是李師過失行為導致，因此判校方應賠醫療費、精神慰撫金共18萬5696元。

家長、校方均提上訴，家長再追加求償11萬餘元，請求校方、李師刊登道歉啟事，高等法院審結，判校方應多賠13萬1573元，其餘部分均駁回，加上一審判賠的18萬5696元，校方總共應賠償31萬7269元，本案家長可上訴，校方不得上訴。

家長另控告李師刑事業務過失傷害，一審新北院依醫院鑑定認定李師確有過失，判拘役50天，得易科罰金5萬元。二審高院刑庭卻有不同見解，認為男童在學校生活正常、與同學相處愉快，反而是被父母帶去就診、鑑定時，疑似受父母不當影響，且也有其他學童也被罰到陽台午休，卻沒出現類似病症，顯見李師管教行為與男童罹病欠缺因果關連，逆轉改判李師無罪。

(中時 )