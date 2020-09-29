共機擾台頻率暴增！兩岸角力打消耗戰？陸「解放軍點穴、斬首戰」恫台我軍怎因應？

兩岸情勢緊張，新黨前黨主席郁慕明日前在臉書分析大陸武統可能性，若攻台將達到點穴、斬首目的。對此，軍情與航空網站主編施孝瑋認為，大陸武統台灣的可能性目前不大，如果貿然撕破臉，將與堅守的和平統一、一國兩制政策背道而馳。

28日清晨6點47分傳出共機又闖我空域遭驅離，國防部並未證實此事。施孝瑋表示，共機是否進入我西南空域，國防部會依權責、公佈與否為依據，若公佈太多消息，可能會洩漏我方偵搜或監視的能力。

施孝瑋指出，對軍方來說，並非希望每次大陸軍機進入我防空識別區時，都對外發表訊息，而我防空識別區有一部份在大陸上空，不可能派機過去，在相關海域上，軍方由航線判斷，對方並沒有擾台意圖，以大陸軍機來講，最近最多的就是反潛機（空潛200），大概都是在西南角，因為不可能去新疆、戈壁那塊練反潛任務，所以在這情況下，在這地方訓練對我們沒有實質干擾的話，不一定要派機去監視，且如果每一批都要上去監視，對於我方軍機的能量來說，會陷入車輪式消耗，不見得有利。

對於大陸是否會長期軍演，並趁機展開全方面的攻擊行動。施孝瑋認為短期內沒有這樣的可能性，目前大陸主要政策還是和平統一、一國兩制，不到最後關頭不會輕言放棄和平，畢竟用武統的方式代價太大，而現階段對北京來說，並沒有準備好要進行武力占領，加上大陸新華社或人民日報評論，並未在台灣問題上太多著墨，因此現階段馬上發動軍事衝突的可能性不高。

施孝瑋表示，就大陸戰略來說，當然要做到首戰即終戰，必須快速解決兩岸軍事衝突，用非常強勢的軍力對我方進行完整打擊，攻擊圓山指揮所或大直要塞，非常符合「斬首」的作為，透過精準打擊，摧毀我方通聯系統或指揮管制中心、重要通訊基地、防空雷達系統，把重要的穴道、耳目打壞了以後，我們對戰情掌握就沒辦法持續進行，再藉由大兵力突襲，在進攻上達到比較好且快速的效果，讓我們群龍無首就可以各個擊破。

(中時新聞網)