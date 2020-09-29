香港女神張柏芝擁有中英混血，五官精緻立體、外型出眾，是演藝圈公認的大美人，她最近赴陸工作，在飯店內進行12天的自我隔離，不忘透過社群平台分享生活，大方露出毫無遮掩的素顏。

張柏芝28日在IG限時動態上傳私下生活，只見她身穿休閒睡衣，頂著乾淨的素顏，無瑕的肌膚令人稱羨，還PO出敷面膜、玩抖音、對話siri等影像，儘管沒有任何妝髮與打扮，依舊散發女神氣息，很難想像已經是3個孩子、滿40歲的媽媽了。

隨著時間的飛逝，張柏芝即將結束12天的抗疫隔離，她邊準備行李、邊測量體溫，儀表顯示出正常的36.5度，透露29日就能出飯店了。睡前，她還PO出一張「側顏殺」，深邃的山根與高挺鼻梁呈現完美角度，無論正面或側面都堪稱零死角。

張柏芝離婚後卻在2018年無預警產下兒子Marcus，至今都沒有曝光精主的身分，未料又爆出腹部異常隆起的照片，令外界好奇是否又懷上第四胎；對此，張柏芝否認傳言，表示身上有綁育兒帶，如果是懷孕就不可能會綁育兒帶，有3個兒子已經可以了，「真的夠啦，不生啦」。

(中時新聞網)