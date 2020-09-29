資深歌手孫情，因唱歌會露出痛苦表情而有「痛苦歌王」稱號，75歲身體硬朗的他，10月將在花漾展演館舉辦個唱，提到近年送走不少老友，讓他內心相當感概，他透露好友賀一航臨終前在紙上寫下兩個字，沒想到還來不及完成就撒手人寰。

根據《聯合報》報導，賀一航去年6月因大腸癌病逝，好友孫情透露賀一航臨終前，曾在紙上寫下「蚌埠」兩字，原來是曾有人給他偏方，介紹他去安徽蚌埠找神醫，而賀一航也計畫前往求醫，沒想到計畫趕不上變化，還沒能來得及出發，就因為病情加重逝世，讓他感嘆人生無常，提到身邊朋友為維持生命插管氣切，讓他感嘆這把年紀還要活受罪，實在是太痛苦了，因此強調自己要是有萬一，就不要搶救了。

孫情在當紅之際選擇閃電引退，便帶著兒子到美國唸書，沒想到就此迷上可樂，甚至三餐都喝可樂不喝水，加上愛吃精緻澱粉，十幾年累積下來，竟罹患糖尿病，雖然糖尿病已控制，但前陣子膽囊炎發作住院一個月，就花了約台幣40萬，但現在因為疫情無法出門，讓他表示正好可以好好休養。

此外提到昔日荒唐歲月，他表示到美國後除了接送小孩，白天是打高爾夫球，晚上則到賭場、夜總會喝酒打牌，過了5年的糜爛生活後，竟揮霍掉1.6億家產，不過他透露早已幫兒女備妥房產，自己僅留1千萬過下半輩子。

(中時新聞網)