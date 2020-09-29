迎接中秋、雙十連假來臨再掀偽出國商機，台中日曜天地OUTLET於9月30日至10月26日舉辦歐洲名牌採購會，號召30大歐洲名牌，全面2折起、滿千再折百，消費滿額加碼抽澎湖偽出國雙人來回機票，首日更邀請人氣空姐網紅領頭，帶大家不用出國，也能在台體驗偽出國的OUTLET血拚之旅！

日曜天地OUTLET搜羅來自義大利ARMANI、GUCCI、Benetton、英國BURBERRY、法國巴黎Le coq Sportif ...等超過30大歐洲品牌，不論是精品時裝、名牌包還是奢華錶款通通有，全面下殺2折起，滿千再折百。

其中詢問度最高的ARMANI OUTLET低調奢華的女性時裝外套，OUTLET價2折購入，熱銷的GUCCI、Burberry精品包款，OUTLET價最低3.8折起，滿萬再折千，比週年慶還要划算；歐洲精品錶款FENDI下殺2.6折，萬元有找就能輕鬆入手！同期在日本擁有四十年口碑的休閒品牌SIMPLE LIFE OUTLET全新進駐，男女裝全面3折起，還有台灣知名設計師品牌DLEET的首間OUTLET店在日曜天地OUTLET獨家登場。

另，日曜天地OUTLET為滿足消費者想出國的心，祭出偽出國好禮4重奏，消費滿額不但可以抽澎湖雙人來回機票，9月30日至10月4日，民眾攜帶行李箱到店購物，直接送購物金！首日加碼舉辦行李箱滑行賽炒熱買氣，準備萬元名牌包、澎湖偽出國雙人來回機票抽獎券等大獎，並邀來人氣空姐網紅，模擬機上廣播為活動做開場，讓民眾感受一系列偽出國的臨場感之外，也滿足無法出國卻想撿便宜享優惠的願望！

(中時 )