隨著電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》熱播，劇中的場景也成為大家討論的話題。因此，台南觀旅局特別推出「戲劇拍攝景點地圖」，讓民眾可免費索取。
》跟著女主角小鷗一起出發
景點地圖依拍攝場景分類，規劃出路線，讓戲迷不但能回味劇中場景與精彩劇情，同時也能了解各個景點背後的故事。像《我的婆婆》主場景「珍賀齋」，即是在台南關廟的在地麵包店拍攝，關廟除了遠近馳名的鳳梨外，竹藝編織亦為重要產業。
》玩轉城市 兩日輕旅行好去處
旅遊行程分為三條路線：左鎮山上線、善化關廟線、府城線。此三條旅遊路線皆以兩日作規劃，讓民眾能慢慢走、輕鬆玩；除了旅遊路線，地圖上也列出了12處景點，並貼心附上說明是劇中的哪個橋段，讓人更能融入劇情。
景點地圖自即日起，於台南以下區公所與服務中心免費索取（也可下載電子版）；假日若想規劃一趟城市輕旅行，也許這是個不錯的選擇。
● 區公所
安平區公所
中西區公所
東區區公所
善化區公所
山上區公所
左鎮區公所
關廟區公所
● 旅遊服務中心
台南火車站旅遊服務中心
原合同廳舍旅遊服務中心
安平旅遊服務中心
台南左鎮化石園區旅遊服務中心
(中時新聞網)
#我的婆婆怎麼那麼可愛 #台南景點 #旅遊地圖
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