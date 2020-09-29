隨著電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》熱播，劇中的場景也成為大家討論的話題。因此，台南觀旅局特別推出「戲劇拍攝景點地圖」，讓民眾可免費索取。

》跟著女主角小鷗一起出發

景點地圖依拍攝場景分類，規劃出路線，讓戲迷不但能回味劇中場景與精彩劇情，同時也能了解各個景點背後的故事。像《我的婆婆》主場景「珍賀齋」，即是在台南關廟的在地麵包店拍攝，關廟除了遠近馳名的鳳梨外，竹藝編織亦為重要產業。

》玩轉城市 兩日輕旅行好去處

旅遊行程分為三條路線：左鎮山上線、善化關廟線、府城線。此三條旅遊路線皆以兩日作規劃，讓民眾能慢慢走、輕鬆玩；除了旅遊路線，地圖上也列出了12處景點，並貼心附上說明是劇中的哪個橋段，讓人更能融入劇情。

景點地圖自即日起，於台南以下區公所與服務中心免費索取（也可下載電子版）；假日若想規劃一趟城市輕旅行，也許這是個不錯的選擇。

◆ 圖片來源：台南市觀旅局

◆ 圖片來源：台南市觀旅局

● 區公所

安平區公所

中西區公所

東區區公所

善化區公所

山上區公所

左鎮區公所

關廟區公所

● 旅遊服務中心

台南火車站旅遊服務中心

原合同廳舍旅遊服務中心

安平旅遊服務中心

台南左鎮化石園區旅遊服務中心

(中時新聞網)