台東近海今晨震不停，自清晨3時5分發生規模4.2第一震以來已連7震，其中最大規模5.3，最大震度4級，其中有6震深度均在10公里以內，網友紛紛表示「很有感」，氣象局也表示未來一週不排除有規模4以上餘震出現。

最近一次的是9時14分台東外海再度出現規模5.0的地震，深度為9.9公里，東南部及屏東地區震度4級，高雄、台南2級，南投、嘉義、雲林則為1級。

氣象局地震測報中心課長邱俊達表示，本次地震發生原因為菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊擠壓，並造成板塊邊緣隱沒導致，本次規模5.3地震周圍10公里、深度15公里規模4以上地震在近20年計有24起（不含今天）。

邱俊達分析，當地震發生時，震波進到一個鬆軟地層震度就會被放大，若進到堅硬的岩層放大效果就相對較小。

舉例來說，台灣西半部為沖積平原，岩層沒那麼堅硬，地震搖晃帶來場址效應，因此震度會稍微放大，東半部大多為堅硬岩層，因此較不容易放大震波，不過震度仍受距離、發生型態、深度、位置等因素影響。

邱俊達說，未來一周不排除會有規模4以上餘震出現，不過規模5以上機率較少，請民眾放心。

(中時 )