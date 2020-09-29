近期大陸軍機飛越海峽中線頻率創新高，台海局勢動盪不安，各界關心美國是否會支持台灣，對此國防部長嚴德發今天承認，未來美國有可能出售我攻擊型武器。

國民黨立委江啟臣今天在立法院質詢時詢問，媒體等聲稱美方打算出售七種武器給我方，是否為真？嚴德發表示，因為還沒到公告時機，內容不便評論。江啟臣接著表示，基於台海軍力失衡，軍方有沒有想買攻擊性武器？因為臺灣關係法只規定美國要提供我方防衛性武器，但近兩年台海局勢改變，美國又與大陸對抗，如果我們提出想買攻擊性武器，美方是否會賣？

嚴德發回稱，因應情勢變化，這方面雙方都有在調整。江啟臣追問，所以部長等於間接證實調整在發生中？嚴德發點頭稱是，表示因為為維護區域安全，有做調整。

接著江啟臣憂心台海是否會落入軍備競賽，我方買武器要到甚麼程度？台海安全只能靠軍備嗎？還是其他方式也需要同步進行？從106到110年度，三軍總計要花6600億買武器，還不包括媒體傳出可能將採購的七項軍購，如果落入軍備競賽？國家財政能負擔嗎？

對此行政院長蘇貞昌強調，政府絕不跟任何國家軍備競賽，而是為了保衛國家安全買有必要的防衛性武器。江啟臣表示，所以武器採購應保有自己的選擇權，不是賣方叫我們買甚麼就買甚麼？蘇貞昌同意此說。

江啟臣進一步指出，稍早民眾黨立委賴香伶質詢時提到，如今新生兒一出生每人就要揹23萬元新台幣的國債，如果國軍採購的不是我方真正需要的武器，這樣對不起後代子孫。蘇貞昌回稱，舉債也有建設，有負債也有資產，就像買房子也有房貸。

江啟臣糾正，買房子和國防不一樣，維護國家安全有很多方法，不是只有靠軍購，千萬不要債留子孫或加稅買武器，依據新新聞民調，美國與大陸衝突時，7成2民眾希望台灣保持中立不要選邊站，此外對於最希望美國幫助台灣的方式，53.7％最希望美國助台加入國際組織，22.8％加強雙邊經貿，成立軍事同盟12.4％，希望軍售的僅5.7％排最後面。

(中時 )