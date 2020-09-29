皇田(9951)8月營收回升到4億元水準，目前在手訂單觀察，10月及11月訂單能見度不差，法人預期，今年第4季營運可回到正常水準，墨西哥廠今年仍有機會小幅獲利。

今年新冠肺炎疫情干擾，影響皇田今年第2季營運表現，單季營收降至8.66億元，為5年來單季最低，稅後淨利也降至0.7億元，每股盈餘0.93元。

上半年在大陸及歐美陸續解封後，營收在6月見到回升，單月營收重回3億元以上，年減幅也縮到20％以下，8月進一步重回到4億元，累計前8月營收27.19億元，年減29.6％。公司營運谷底可確認在第2季，9月營收有機會優於8月，訂單能見度到11月，預期第4季仍有原本旺季可期。

隨著營收規模增加，稼動率跟著提升，第3季毛利率預期低於去年同期，但以今年來看，仍持續改善，會優於第2季的26.52％，約回到28％附近。

皇田配合歐系車廠要求前往墨西哥設廠，2017年量產，2019年墨西哥在產量提升下由虧轉盈，小幅獲利0.12億元，今年上半年有疫情影響，雖然歐美復工，但8、9月訂單受新舊產品交接，略有遞延，墨西哥廠今年力拚小幅獲利。該廠2021年將新增韓系、美系客戶SUV窗簾產品，營運動能可回升。

(時報資訊)