大聯盟季後賽開打前夕，洋基捕手桑契斯(Gary Sanchez)確定不會於首戰先發了，東岡(Kyle Higashioka)將要代替他蹲捕對付印地安人。洋基派出的先發投手是王牌寇爾(Gerrit Cole)，寇爾與東岡搭配的戰績亮眼，3勝1敗、34次奪三振、自責分率1.00。

桑契斯原是總管凱許曼(Brian Cashman)的愛將，不過他今年的數據實在難看，打擊率0.147，最後70次打數僅有10安，東岡則有0.256。即使從打擊表現而言，東岡也是較好的選擇，桑契斯可以做為代打以發揮他的力量。

往年蹲捕的時候，桑契斯捕逸頻頻而且喜歡上投手丘開會，現在聯盟限制開會次數不確定是否影響他的配球。寇爾跟他搭配時4勝2敗，自責分率上升到3.91、還有12次保送。這個情況洋基例行賽就注意到了，寇爾最後4次登板都是由東岡蹲捕。

本季桑契斯從半蹲姿改成單膝跪地，發生5次捕逸與4次捕手干擾都是美聯最多。他前日表示：「我不在乎誰蹲本壘板，我們是一支團隊，贏球至上。我是個戰士，任何時候只要我的名字出現在名單上，我就會奮戰到底。」但是桑契斯可能因此荷包受損，他季外被洋基加薪到500萬美元以避免薪資仲裁，明年他很難再談加薪了。

(中時新聞網)