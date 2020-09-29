里長好貼心 辦中秋晚會還送個人大頭貼 11:502020/09/29 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南區國光里將於9月30日晚上6點30分，在仁和路與正義街口，舉辦中秋節卡拉OK聯歡晚會。（馮惠宜攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市南區國光里將於9月30日晚上6點30分，在仁和路與正義街口，舉辦中秋節卡拉OK聯歡晚會，除有國光合唱團、國光國小舞蹈社、國光社區發展協會舞蹈隊、水噹噹德州排舞隊等精彩表演活動，以及包括電視機、電冰箱、腳踏車等豐富獎品摸彩外，今年首度在中秋晚會中頒發「福正宮」獎學金，主辦單位並備有台灣小吃，以及「拍立得」現場免費拍照4英吋Ｘ6英吋大頭貼，讓里民度過一個難忘的中秋佳節。 (中時 ) #里長 #晚會 #中秋 #大頭貼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 操盤心法－國內外變數干擾 長線仍可期待 04:102020/09/29 證券．權證 劍湖山推數字優惠案 搶中秋國慶連假商機 10:262020/09/29 旅遊 甜玉米收成強碰拍賣市場休市 朴子農民請託里長銷售 15:232020/09/28 寶島 分享防疫經驗 京台社區雲端連線 04:102020/09/29 兩岸新聞 歐陽娜娜、張韶涵登陸國慶晚會被譙翻 她突破盲點：也算聰慧 16:392020/09/28 娛樂 迎露營烤肉客 虎頭埤中秋連假營業至晚上10點 09:102020/09/29 旅遊 永和光明里防災社區地震演練 里民參與熱烈 13:572020/09/28 社會 《產業》安心旅遊補助 續辦至10月底 08:012020/09/29 財經 后里恆詠電梯別墅 投資自住二相宜 04:102020/09/29 產業財經 永和樂華夜市旁驚見女子當街便溺 網嘔：她沒擦屁股 10:192020/09/29 社會 寶島熱門新聞 夫妻趁子入睡激戰快升天 突聽：「媽媽」心跳險停止 - 國際 參選立委落敗轉當「牛郎店公關」 慘遭女客灌酒、店長逞獸慾 - 社會 台海開戰 網曝「這群人一定最早投降」：會叫的狗不會咬人 - 政治 早餐店裡能不碰就不碰的是？營養師答案驚人 - 生活 兩岸緊張這份民調「超荒謬」 陳鳳馨：美國人臉都綠了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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