台中市南區國光里將於9月30日晚上6點30分，在仁和路與正義街口，舉辦中秋節卡拉OK聯歡晚會，除有國光合唱團、國光國小舞蹈社、國光社區發展協會舞蹈隊、水噹噹德州排舞隊等精彩表演活動，以及包括電視機、電冰箱、腳踏車等豐富獎品摸彩外，今年首度在中秋晚會中頒發「福正宮」獎學金，主辦單位並備有台灣小吃，以及「拍立得」現場免費拍照4英吋Ｘ6英吋大頭貼，讓里民度過一個難忘的中秋佳節。

(中時 )