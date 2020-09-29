淡海輕軌藍海線10月7日決定履勘日期，年底前可望通車，新北捷運公司配合通車，將推出結合沿線景點、店家及交通運具推出組合套票，一票就可把淡水玩透透，年底前也將配合各大活動，推出專屬主題列車如幸福列車、香氛列車，打造專屬淡海輕軌的氣味，讓民眾更搭乘體驗更豐富。

新北市交通局今在道安會報專案報告藍海線營運準備報告，目前藍海線已完成初勘，並完成履勘前應改善事項，報請交通部履勘，今年新增10月5日的形式審查，10月7日將舉行履勘前置會議決定履勘時間，年底前通車。

交通局已完成周邊人行道、自行車道與停車空間規畫，原本被公司田溪分隔的自行車道，改以附掛輕軌藍海橋，單車騎士不用再繞行。

另公車路線也有調整，藍海1線先導公車轉型為藍海線公車，假日尖峰班距12分鐘。

新北捷運公司總經理吳國濟指出，年底推出的組合套票，包含最受遊客歡迎的淡水古蹟群、海灘騎馬體驗、齊柏林劇場、淡水河渡船、MOOVO電動自行車及沿線特色店家的手作體驗等，讓遊客可以運用套票及淡海輕軌輕鬆在淡水一日遊。

另外新北捷運也將與輕軌沿線36間餐飲業者合作，凡持淡海輕軌一日券到合作店家，即享折扣、贈品或滿額消費禮。

吳國濟表示，後續新北捷運公司也將結合市府相關資源，如觀光工廠或創造輕軌專屬特色開闢主題列車，並推出專屬輕軌香氛，以議題行銷方式帶動輕軌運量及提升業外收入，進而同步提升淡水地區整體觀光發展及效益。

(中時 )