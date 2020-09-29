由辛一鍋發佈於 2020年9月26日 星期六

一間麻辣鍋店張貼的失物招領尋人啟事，竟讓在地民眾看了心生怒火，究竟是怎麼回事？原來，該店所指的「失物」，竟是狗狗的「黃金（便便）」，要尋找的人，正是狗狗的主人。更可惡的是，飼主不撿狗狗便便就算了，竟還眼睜睜看著別人踩狗屎，這才讓店家氣不過公布監視畫面。

一間位於台北市文山區的麻辣鍋店，在臉書《木柵社團》發出「尋人啟事失物招領」，並公布監視錄影。該店表示，事發時間為9月26日中午12點14分，「白色上衣小姐您手中牽的狗狗的排泄物俗稱黃金，正確名稱狗屎掉在店門口沒有帶走，您如此沒功德心的行為讓很多放學經過的小朋友和中午出來用餐的上班族回家都要洗鞋子和地板了，也造成店家的困擾」。

店家也說明將影像公諸於世的原因是：「如果你們當下告知店家我們都很樂意提供塑膠袋和衛生紙給你們，還會稱讚妳們是很棒的飼主。無奈監視器裡的你們竟然是站在前面修車店看著別人踩狗屎，超級傻眼！」。

店家更說「我們包起來的黃金還留著請記得來領回，對了照片有更清楚的版本我們會貼在店門口等你們來把黃金領回去唷！」。

這篇貼文讓社團內朋友看了都相當憤怒，紛紛怒吼：「垃圾飼主 衣冠禽獸」、「有畫面其實可以給環保局檢舉了」、「真是八格也陸」、「沒本事養什麼狗臉皮真夠厚可以裝沒事」、「很難想像現在還有這麼低素質的市民」、「狗拉屎後白衣女還回頭看了一下後方有沒有人的樣子，感覺就是想存僥倖的心態～沒品」、「把自己家的狗屎帶走！」、「肉搜！」。

(中時新聞網)