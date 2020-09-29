台中市發生在去年11月間駭人聽聞的母子三屍慘案，陳男懷疑同居女友陳女在工作與異性曖昧不清，又不滿常留兩人所生的11個月大雙胞胎男嬰讓他照顧，竟掐死女友，再將雙胞胎丟進洗衣機悶死，台中地院今天宣判，殺女友判刑13年、殺2名幼子判處死刑，褫奪公權終身，全案可上訴。

陳男上午10時由法警押解到庭，他穿著黑色短衫、藍色長褲，聽判後，不發一語，靜靜地由法警押回。

29歲陳男與陳女同居，在台中市套房租屋同居，兩人生下非婚生的11個月大雙胞胎男嬰，陳男在2019年8月底失業，在外積欠債務20多萬元，他常獨自在家照顧雙胞胎，由陳女當傳播小姐負擔家計。

2019年11月3日上午，陳男在女友下班返家時，兩人因陳女與異性間問題再起爭執，陳男憤而徒手掐死女友後，隔日又將2名男嬰放進洗衣機內，塞入墊子、毛毯及蓋上洗衣機蓋悶死。

陳男到案供稱，他不滿女友與異性有曖昧不清而心生醋，兩人案發當天發生口角，他情緒失控掐死女友，想到女友死了、自己又有債務，隔日凌晨才將雙胞胎放入洗衣機悶死。

(中時新聞網)