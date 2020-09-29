2020國慶焰火在台南，上周六試放時，曾因管制區太小及散場時發生車禍導致塞車，市府重新調整交通管制措施後，29日宣布國慶當天將以「雙鐵運輸、停車轉乘、分層分時管制、散場調撥」等4大疏運措施，希望來自全台20萬名觀賞焰火的民眾交通順暢。

交通局局長王銘德表示，為服務使用「雙鐵運輸」的民眾，市府在台南火車站及高鐵台南站共準備140部免費接駁車，以2至4分鐘一班的方式提供接駁服務，並可於主會場附近下車；如果需要在主會場（戀愛廣場）與台灣船副會場（林默娘公園、億載金城）間往返，也可搭乘區內接駁。

自行開車前來的民眾，可就近於會場北側的鹿耳門天后宮停車場、四草大眾廟停車場，東側運河星鑽臨時停車場、市府周邊停車場，以及南側四鯤鯓臨時停車場、喜樹路臨時停車場等處停車，市府規畫170部免費接駁車，以1至5分鐘一班方式提供接駁服務。

王銘德說，當天還將實施行人徒步區及交通管制等「分層分時」管制措施。其中，行人徒步區有3大區，分別是：10點開始的台灣船園區（含林默娘公園、億載金城），範圍包含安億路、光州路（不含光州路）以西；12點開始的觀夕平台、戀愛廣場，範圍包含世平路以西及安南區四草大道80巷以南，及四鯤鯓，範圍為清水路以北。

交通管制部分，育平路以西從12點開始管制汽車進入，14點起擴大為本田路一段及本田路二段（大眾路－北汕尾一路）以南、華平路以西、濱南路以西管制汽車進入，但仍開放一般機車及管制區內居民持有汽車通行證者進入；管制區內也規畫部份路段作為機車臨時停車空間。

為確保晚會散場時迅速疏運人潮與交通，晚上20時起至24時將實施「散場調撥」等配套措施，計有3條調撥車道、2條單行道及重要路口實施轉向管制，北返的民眾可就近利用和緯路、南下的民眾可就近利用新樂路。相關具體措施如下：

1.和緯路調撥一車道供東向離場，於中華西路口禁止右轉。

2.永華路（育平路─中華西路）調撥一車道供東向離場；東向全線禁止左右轉。

3.健康路（育平路─中華西路）調撥一車道供東向離場；東向全線禁止左轉。

4.安平路（安北路─中華西路）實施東向單行管制；路段禁止右轉承天橋及華平路，於中華西路禁止左右轉。

5.華平路（安平路─和緯路）實施北向單行管制。

6.民權路（安北路─中華西路）於華平路口、中華西路口禁止右轉。

(中時 )