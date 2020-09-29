「微笑女神」竹內結子前天(9/27)驚爆死訊，凌晨在東京自宅被丈夫中林大樹發現在更衣室輕生，當下已無心跳，緊急送醫仍無法挽回，自我了結才過了40年的人生，留下年僅8個月的稚子。

警方調查事發現場，並未發現遺書，因此無法斷定竹內結子輕生的原因，有一說法是她疑似罹患產後憂鬱症，不久前才接受專訪，坦言育兒相當辛苦且壓力大，而其實她在跟中林大樹結婚前，已先有過一段婚姻，與歌舞伎名門之後中村獅童有過一段婚姻，如今日本媒體將矛頭指向她的前夫，更有醫院相關人士出面爆料，接露中村獅童在竹內結子生第一胎時，給她帶來一生難以揮去的痛。

2004年，竹內結子與中村獅童合作電影《現在，很想見你》，此作成為竹內結子代表作，而她也因此跟中村從戲裡愛到戲外，隔年奉子成婚，但僅維持2年就離婚，且一直都放她一個人養育兒子，如今已經14歲了。

日媒接獲醫院相關人士爆料，當年竹內結子選在慶應大學附屬醫院生第一胎，該院也是多數名人、明星生產時的第一選擇，足見她對孩子的重視，爆料者透露，當時中村獅童沒陪產，竹內結子產後也沒見到老公趕來，直到3、4天後，他才到院看孩子，感覺不太關心這件事，實屬罕見，當時醫院相關人員也都對此留下深刻印象，想必身為當事人的竹內結子一定更難受，很可能是她心中最疼痛的記憶之一。

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