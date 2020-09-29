國民黨高市議員黃紹庭質疑，陳其邁市府資本門預算占比太低，不足的建設經費，難道要跟蘇貞昌要私房錢？（翻攝自黃紹庭臉書）

高市議會10月5日即將開議，市長陳其邁29日下午先進行總預算案說明，首度進議會交鋒，藍營議員質疑資本門占比過低，換算每位市民平均不到1萬元用於建設，大酸陳其邁「不夠的建設經費，邁邁是不是要跟蘇貞昌要私房錢？」

陳其邁今天下午將進行明年度高雄市政府總預算案說明會，國民黨議員黃紹庭中午在臉書搶先開炮，質疑總預算規模雖較前一年度增加將近60億元，但攸關市政建設發展、長期投資的資本門預算卻大幅減少45億元，平均每位市民分配到的建設經費只有9000元，比去年度大幅縮減約15％。

黃紹庭指出，過去「花媽」陳菊執政時期，市民平均每人每年分配到的建設經費，約只占總預算案規模15％，後來繼任的韓國瑜，去年度將資本門建設經費比例大幅調高到20％，市民平均獲得的建設經費因此拉高到「萬元級」，約1萬600元。

他說，如今陳其邁返回執政，市民的建設經費又從韓國瑜時占總預算規模的20％，退回到只有16％，建設經費瞬間被大砍數十億元，真的是「沒有比較，不知傷害」；反觀明年度高雄市總預算，無關投資建設的「經常性支出」卻大幅增加101.35億。

黃紹庭懷疑，資本門、經常門預算編列「此消彼長」，背後難道是陳其邁市府「偷天換日」的「錢」坤大挪移伎倆？例如市府挹注青創基金1億元，而產業發展、文化創意、觀光行銷等經費也增加1.5億元，表面上宣稱協助青年創業、活絡經濟帶動就業，實際上變相淪為政治綁樁、政策「大內宣」。

陳其邁上午接受媒體聯訪時則表示，明年度施政計畫會反應在預算編列上，希望跟議會做好溝通，獲得議會支持，全力推動包括產業轉型、增加就業、綠色交通、減少空汙等市民關心的事項，他也指示局處首長，10月5日開議前針對權管業務、議員關切的議題做好充分準備，「首長與議員的意見不見得一致，但是在態度上要拜託大家，能夠謙卑地、謙虛地跟議會進行最好的溝通」。

(中時 )