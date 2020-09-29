9月初Google便已釋出Android 11正式版，作為嫡系產品，Pixel系列手機都享有率先升級的特權。不料，今年搶先升級Android 11的Pixel手機用戶卻成為最新受災戶，升級反而導致內建相機無法使用，正等候Google緊急救援。

近期有不少網友在《Reddit》上分享，自己的Pixel手機在升級Android 11後，內建的相機無法正常使用，目前據了解升級到Android 11系統後，內建相機會無法使用的機種包含Pixel 2、Pixel 3a、Pixel 4 XL等。

根據一位持有Pixel 2的網友分享，他原本對於Pixel 2的相機感到非常滿意，但是卻在升級到Android 11之後無法正常運作，若不是開啟相機之後出現「黑螢幕」情況，就是相機App會閃退。並且他已經清除系統記憶體、重新啟動手機很多次，都於事無補。而在Pixel 3a機種中，則是升級到Android 11之後，在相機切換到錄影模式時會當機。不僅如此，還有用戶指出他在升級至Android 11後降級回Android 10系統，相機當機的情況仍舊存在，且恢復原廠設定也沒有辦法順利解決。

就此來看，似乎目前只有等候Google推送Android 11的系統更新，才有可能解決上述災情。因此如果你手上的Pixel手機屬於可率先升級Android 11的範疇，若是主力使用機種，可能還是要先評估看看情況，先暫緩升級計畫。

根據Google先前公布的計畫，Pixel 2、Pixel 2 XL、Pixel 3、Pixel 3 XL、Pixel 3a、Pixel 3a XL、Pixel 4、Pixel 4 XL、Pixel 4a等9款手機都是可率先升級至Android 11的機種。

(科技)