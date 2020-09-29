外交部領事事務局LINE平台即日起推出「動感波鴿內心戲」動態貼圖免費下載，這次的貼圖以鮮明色彩與畫風，讓波鴿的表情更加生動而擬人化，能表達出各種心情。

領務局於2015年5月正式啟用LINE官方帳號（ID：@boca.tw），讓國人透過LINE平台即時查詢各類旅外安全資訊，並隨時接收各國旅遊警示，截至今年9月，領務局的LINE好友已超過194萬人。為了讓民眾更加熟悉這個帳號，領務局於去年首度以吉祥物「魔法波鴿」為主角設計靜態貼圖「魔法波鴿的喜怒哀樂」供民眾免費下載，期間共有93.57萬下載人次。這一次動態貼圖免費下載限期9月29日到10月29日，不論舊友新知都可免費下載。

領務局表示，今年為了因應新冠肺炎疫情，領務局在官網及LINE官方帳號特別設置了「新冠肺炎各國因應措施」專區，民眾可查詢世界各國相關防疫措施、簽證及出入境規定等資訊。

此外，新版護照正在打樣設計測試的過程當中，預計明年一月發行，發行前兩個月會把護照樣本寄給各國政府移民單位、海關、航空公司與機場，並通知國際航空運輸協會。外交部也會促請駐外各館跟駐在國說明新版護照樣態與樣式，確保國人出國能享有一樣的便利。

(中時 )