高雄市警局苓雅分局小隊長陳建宏，4年前偵辦容姓男子的恐嚇取財案件，竟協助容男侵占百萬贓款，又以介紹律師為由，向容男家屬詐欺47萬餘元。高雄高分院更一審依貪汙罪判陳8年6月徒刑，褫奪公權5年，最高法院今駁回上訴定讞。

判決指出，容男從某菸酒公司離職後，向前東家勒索1200萬餘元得逞，苓雅分局獲報後，指派陳建宏偵辦此案。陳男2015年11月27日逮捕容男時表示：「你把剩餘的錢交出來，對刑期較有利」、「會讓你留100萬元，如果以後被關可以當安家費，不要讓你做白工」隨後到容男家中搜索查扣1000萬元贓款，指示容男從中取走其中99萬8000元。

容男移送檢方後遭到羈押，陳男立刻聯繫容男妻子，騙稱幫忙介紹律師，要容妻從侵占的贓款中拿錢給他，得手47萬7000元。後因檢察官追查贓款，容妻急著想繳回，但陳男只將45萬元交給容男律師，其餘2萬7000元已花光，陳男犯行才曝光。

一審高雄地院依圖利、詐欺罪，判陳男6年徒刑；二審高雄高分院改依利用職務機會詐取財物罪判7年6月徒刑，褫奪公權4年；案經最高院發回，更一審認定陳男涉犯《貪汙治罪條例》侵占職務上持有之非公用私有財物、利用職務上之機會詐取財物2罪，合併判刑8年6月，褫奪公權5年；陳男上訴，最高法院今判決駁回，全案確定。

(中時 )