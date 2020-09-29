《今周刊》與「高雄市投資與創新管理協會」，9月29日公佈2020年度「金控公司整體經營績效評比」，由國泰金控奪冠，第二名為富邦金控，第三名為中信金控。

負責主持本研究的義守大學財金系教授李建興表示，評比對象為國內16家金控公司，整體架構依照財務績效、經營品質、公司治理、國內策略績效及海外策略績效等五大面向評比，2020年整體績效評比，除了前三名分別是國泰金控、富邦金控及中信金控之外，第四名是玉山金控、第五名是兆豐金控（去年為第六名）、第六名是元大金控（去年為第五名）、第七名為華南金控（去年為第九名）、第八名為第一金控（與去年相同）。

若就五大面向細項看，一、財務績效第一名是─富邦金控，同去年；二、經營品質第一名─日盛金控，去年第一名是國票金控；三、公司治理第一名─玉山金控，同去年；四、國內策略績效冠軍─臺灣金控，去年為國泰金控；五、海外策略績效第一名─第一名為富邦金控，去年為元大金控。

李建興說，此次總評分方式與2019年度相同，財務績效占總分25％、經營品質占22.5％、海外策略10％、公司治理 22.5％、國內策略20％，其中又有5％為FinTech發展狀況，由於2017年首度將FinTech發展狀況納入國內策略績效評比，因此，國內策略績效評比總分計算權數調整為：平均策略績效分數佔75％、FinTech業務發展狀況佔25％。其中，FinTech業務發展狀況以各金控公司累計至2019年底之有效專利數量來衡量。

李建興說，就財務績效評比項目，前三名分別為富邦金控、國泰金控和中信金控，前三名均與去年相同。經營品質項目前三名為日盛金控、國泰金控與玉山金控。去年經營品質第一名的國票金控今年降至第五名，國泰金控則首度進入前三名。

李建興指出，榮獲今年總評比第一名的國泰金控與富邦金控，在各項評比上普遍均優，例如，國泰金控的財務績效與經營品質均排名第二，而富邦金控在財務績效與海外策略均排名第一。但國泰金控與富邦金控仍有待強化之處，特別是在國內策略部分，國泰金控的國內策略由去年排名第一，下降至今年的第七名，其中在金融科技專利數上，富邦金控之有效專利數僅為38個(排名16家金控的第八名)與第一名的中信金控之有效專利數148有一段頗大的差距。

香港恆生大學客座教授羅立群指出，在總評比排名方面雖然前四名的排序與去年(2019年)相同，但前五名最後評比分數有更為接近的趨勢，顯示國內金控競爭態勢越來越激烈的現象。而造成前五名總評比分數接近的主要原因之一為國內策略的得分，第四與第五名的玉山金控與兆豐金控在國內策略的得分則顯著提升。至於玉山金控的公司治理已經連續多年在本評比獲得第一，如能加強海外布局將具有挑戰總評比前三名的機會。

本次評比的研究團隊成員包括計畫主持人義守大學財金系教授李建興、香港恆生大學客座教授羅立群、高雄科技大學副教授彭琪祿以及義守大學助理教授魏楚芸。

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