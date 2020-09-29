橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，ST）推出高速抗輻射邏輯產品系列的兩款首發產品，讓航太電子數位電路作業頻率達到150MHz以上。

經過QML-V標準認證的RHFOSC04晶振驅動器／分頻器晶片和RHFAHC00四路NAND邏輯閘晶片的速度是典型抗輻射邏輯晶片的兩倍以上，確保更快的高頻電路回應速度。其1.8V至3.6V的電壓有助於滿足典型衛星和太空飛行器機載設備對功耗和能耗的嚴格限制。

RHFOSC04具有多個離散邏輯元件的功能，可直接驅動晶體振盪器，簡化時脈電路設計並提升電路穩定性，同時節省電路板空間，並增加系統可靠性。分頻器則提供標稱頻率、2分頻、4分頻和8分頻輸出，增加了時脈分頻的彈性。

新元件提供裸片和封裝晶片兩種選擇，裸片可以直接整合在客戶應用設計的系統級封裝（SiP）內，而封裝晶片則採用陶瓷密封Flat 14（RHFAHC00）和Flat 10（RHFOSC04）。

(工商 )