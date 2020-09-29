身為領先全球的的特殊工藝半導體代工廠，格芯（GlobalFoundries）日前在全球技術論壇（GTC）發表22FDX+平台。面對連接設備不斷追求更高性能及超低功耗，這款下一代FDXTM平台勢將滿足這類需求。格芯領先業界的22FDX（22nm FD-SOI）平台至今已拿下45億美元「Design Win」訂單，在全球出貨超過3億5,000萬個晶片。

新款22FDX+是以芯22FDX平台為基礎，具備更廣泛的功能集，可為新一代設計提供高性能、超低功耗以及特殊功能。對於專攻物聯網（IoT）、5G、汽車和衛星通信等應用的客戶，這款差異化產品將進一步協助他們打造出最佳化晶片。

德商戴樂格半導體（Dialog Semiconductor）執行長 Jalal Bagherli指出，本公司的系統單晶片（SoC）與利基型記憶體不但具有高度整合及節能等特點，更為連接物聯網進行最佳化。格芯22FDX+平台則憑藉其先進射頻性能、低功耗和全面的平台功能，提供了關鍵性的致能技術，讓我們在下一代IoT產品上穩居業界領導地位。

格芯汽車、工業暨多市場部門資深副總裁兼總經理Mike Hogan表示，我們很榮幸與戴樂格合作，共同利用彼此的超低功耗、高射頻性能和嵌入式記憶體，將資通訊連接性的技術邊界持續向不斷增長的IoT市場推進。在物聯網不斷改變人們生活之際，格羅方德所推出的差異化22FDX+平台，不但可強化我們與戴樂格的合作，還將加速物聯網的驚人發展。

格芯新的22FDX+平台上提供的第一個專業解決方案是22FDX RF +。借助數字和RF增強功能，新的22FDX RF +解決方案經過優化，可提高前端模塊（FEM）設計的性能。22FDX RF +專用解決方案將於2021年第一季度上市，並將在格芯最先進的300mm生產線上在德國德勒斯登（Dresden）的Fab 1生產。

在格芯新推出的22FDX+平台中，22FDX RF+將是第一套專業解決方案。拜數位和射頻增強功能所賜，新款22FDX RF+解決方案在經過優化後，可提升前端模組（FEM）設計的性能。22FDX RF+專業解決方案將於2021年第一季上市，由格芯最先進的德國德勒斯登晶圓1廠（Fab 1）300mm生產線精心打造。

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