達梭系統（Dassault Systemes）宣佈全球最大的食品加工與眾多產業技術供應商之一德國GEA集團，已運用透過3DEXPERIENCE平台支援的SIMULIA應用，對其位於德國厄爾德（Oelde）的員工自助餐廳進行氣流模擬，獲得安全重啟1,900位員工自助餐廳的深入洞察。該餐廳受到COVID-19疫情影響，自2020年3月起關閉。

瞭解COVID-19病毒是透過空氣飛沫傳染，GEA希望檢測員工自助餐廳裡的氣溶膠（aerosol）擴散方式，視覺化各種安全場景，作為其「重返工作（Back to Work）」計畫的一部分，以全面重新開放所有廠區。GEA與達梭系統合作，建構自助餐廳的3D數位雙生場景，模擬感染者在咳嗽與打噴嚏後，病毒粒子在空氣中流動的情況，以及如何透過氣霧沾染上碗碟、托盤和餐桌表面。此外，數位雙生亦顯示意想不到的高濃度病毒區域。

GEA目前正運用模擬結果辨識與實施有效的風險管理策略，打造更安全的員工餐廳環境，包含改變餐廳進出位置與座椅排列方式，分隔餐廳的廚房與用餐區域、改造通風系統，以及採取更嚴謹的安全措施來保護廚房工作人員。

GEA工程標準與服務部門副總裁Erich Nitzsche表示，員工餐廳對我們所有人而言是重要的聚會場所。模擬提供我們寶貴的學習經驗，並將在重啟員工餐廳決策中發揮關鍵作用。透過模擬的幫助，我們在思考解決問題時更有目的性，能夠在保障員工健康和安全的同時，降低對業務的負面影響。

GEA計劃將與員工分享模擬結果的影片，以清楚地說明採取新措施的原因和方式，以及技術在該策略中所起的作用。

達梭系統中歐（EUROCENTRAL）地區總經理Klaus Lockel表示，虛擬世界正在改變我們與知識的關係，並開創無限可能。我們的SIMULIA應用透過時間和空間的展演，讓未知無所遁形，也成功幫助GEA掌握這些行為並據此採取措施，打造以員工福祉為優先的方案應對COVID-19疫情挑戰。

(工商 )