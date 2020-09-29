延續華爾街股市三大指數隔夜的上漲，以及美財政刺激方案的對話，韓股上午開高走高。

周二南韓KOSPI指數漲14點或+0.62%，為2322點。外資在主板淨賣830億韓元(約7102萬美元)。

周一華爾街三大指數皆收漲逾1%，那斯達克更上漲1.87%。

南韓週二新報38名確診病例，較前一日50例再下跌，並為周三開始的連續假期提供安心休假準備。韓股預計在下周一重新開始交易。

然而在連假前夕仍存有不確定因素，包括對美國刺激方案的協商進度，投資人也將關注美東時間周二的美國總統辦論會，任何一方的勝出表現都將影響到偏好候選人的相關個股。

南韓政府上午公布八月工業產出轉負數據，對市場情緒無太多影響。

主要大型股皆走高，三星電子小漲0.5%，SK海力士和樂金化學分別上漲2.4%和2.7%。現代汽車飆升1.7%。

韓元上午走高，1169.15兌一美元。

(時報資訊)