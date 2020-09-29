鴻海（2317）與國巨（2327）宣布策略結盟，以強化關鍵零組件的研發創新，投顧法人認為雙強聯手可互蒙其利，看好鴻海及國巨旗下同欣電（6271）後市，雙雙維持「買進」評等，目標價分別維持98元及200元。

在結盟利多激勵下，鴻海及國巨集團個股今（29）日同步走揚，鴻海在買盤敲進下開高走揚，最高上漲1.95％至78.4元，盤中維持上漲表現。三大法人終止連日買超，上周合計賣超達4萬2794張，昨（28）日反手回補1萬4992張。

而國巨集團旗下CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電開高後放量勁揚，最高上漲5.53％至133.5元，早盤維持逾2.5％漲幅，領漲封測族群。三大法人上周小幅調節賣超16張，昨日買超65張。

投顧法人認為，鴻海及國巨分別為下游出海口及上游零組件龍頭，雙強聯手擺脫傳統供應鏈運作模式，不論在關鍵零組件開發、研發資源共享，亦或是與全球終端客戶的合作，國巨集團的多元化高階產品，可完整搭配於鴻海集團新事業發展版圖。

投顧法人指出，鴻海規畫未來的轉型策略中，以電動車、數位健康、機器人等3大新興產業及人工智慧（AI）、半導體、5G/6G等3項新技術的「3加3」作為長期發展策略，均是新技術及新應用，具備強大出海口，急待高度客製創新的零組件支援。

而國巨除聚焦高階規格的5G、車用、工控、航太、醫療等終端應用外，旗下同欣電在特殊半導體封測、奇力新的車用電感及磁性材料、凱美的鋁質電解電容等一站式購足平台服務，對於具強大出海口的鴻海集團布局來說，中長期而言可望有策略合作綜效。

投顧法人認為，鴻海目前營收仍近5成來自蘋果，營運隨著蘋果新機需求而大起大落，近來積極轉型布局「3加3」未來新興技術及應用、並宣布多項異業合作案，中長期轉型規畫值得持續觀察，維持「買進」評等、目標價98元不變。

同時，國巨旗下CIS封測廠同欣電在併購車用封測同業勝麗後，囊括消費性電子及車用市場優勢，投顧法人亦看好營運具低軌衛星（高頻無線通訊模組）、手持式超音波檢測頭（混合積體電路模組）及CIS三大成長動能，維持買進評等、目標價200元。

(時報資訊)