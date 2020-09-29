遠東新(1402)在台北TITAS展前，發表一系列的創新技術和機能性產品。遠東新為全球第三大PET原型製造商，在疫情期間，遠東新除了加入國家口罩隊外，PET原料也供應給下游生產疫情急需使用的採血管和防霧面罩。今年遠東新也將在TITAS展，發表FEFC eco環保原液染色尼龍6,6纖維布料及服裝。從回收料到海廢轉換成產品，遠東新技術領先比擬台積電。

繼口罩國家隊之後，政府主導的海廢國家隊正逐漸成型，遠東新也將是當然的國家隊成員之一。今年遠東新阻止了6000噸海廢污染海洋，並以海廢生產了約3200萬雙的運動鞋和無數的成衣。

遠東新FEFC eco環保原液染色尼龍6,6纖維，具有輕量、耐磨、柔軟、撥水、色牢度和環保功能等，符合各大國際名牌服飾對高端纖維的需求。

在口罩及衛材用纖維方面，遠東新在疫情期間，每月供應高達600頓用量，相當於製作10億片口罩的原材料使用量；遠東新也針對口罩中間過濾層開發全新超細纖維，用以輔助熔噴不織布，於維持濾效的同時，可減少熔噴不織布使用量以降低呼吸阻力，未來若添加於防塵口罩中，更可增加容塵量，提高使用時間。

今年遠東新在海洋回收方面也交出亮麗成績，近年來微型塑膠造成海洋污染，遠東新推出創新研發新產品FENC Non Shedding Fleece，以3D紡織技術，將特殊功能紗織入織物結構中，達到無須磨毛或刷毛加工，就能使布料達到保暖效果，該項產品在「2020年功能性紡織品流行趨勢大獎(ISPO TEXTRENDS 2020)榮獲「前10大TOP 10」。

(時報資訊)