政府積極鼓勵危老改建，危老申請情形十分踴躍，在危老重建推動過程中，地主最怕碰上核貸時間長、營造商出狀況、貸款利息多等問題，因此安信建經與瑞興銀行簽訂合作備忘錄（MOU），自2020年9月開始，委由安信建經「全案管理」興建之物件，且經由瑞興銀行提供完善的興建融資案，將給予地主「優先核貸」、「協助續建機制」、「分段撥付計息」三大利多，未來在各方配合順利的情況下，最快能在一個月內為地主籌措到所需的興建資金；同時，相較一次動撥需支付高額借貸利息，透過分段撥付工程款項通常可少約3~4成左右，減輕地主還款負擔。

安信建經總經理張峰榮表示，在重建過程中，若營造廠商出狀況，地主就會面對工程停擺、資金不足等問題，如透過安信與瑞興的合作方案，將可獲得「續建完工機制」的保障，意即當有上述狀況發生時，在安信與瑞興的全案管理與信託保障之下，將協助撥付未撥完之興建資金，一旦續建工程啟動即會協助興建完成，避免地主因遭遇業者停工，而無法取得銀行後期可撥付的款項續建，而造成龐大損失。

過往銀行面對單純地主的借款條件，大多以一次動撥為原則，因此產生的借貸利息較高，安信建經為減輕地主須繳付龐大利息的負擔，安信建經與瑞興銀行可依個案條件來規劃符合地主期待的「分段撥付計息」優惠條件，款項得依工程階段之資金需求分批匯入，累計所產生之利息，通常會較一次動撥少約3~4成左右。

安信建經「全案管理」替地主代建的危老重建個案，在與瑞興銀行合作之下，可提供「優先核貸」保障，以雙方合作的「延平北路危老自建案」為例，傳統銀行核貸最久需費時45個工作天，而此案第一階段融資貸款約22個工作天，即一個月內快速為地主籌措到興建資金。

(時報資訊)