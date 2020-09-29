美國聯合航空周一宣布，機師工會已經表決通過與資方達成的協議，同意減少排班工時，讓接近3000名機師至少在2021年6月以前免於被迫放無薪假。

在新冠肺炎疫情肆虐全球之際，這是航空公司與其重要勞工團體最新達成的削減成本協議。

聯合航空本月初宣布，自10月1日起，當旨在保護航空業就業的250億美元聯邦援助方案到期時，公司計畫讓2850名機師開始放無薪假。另外1,000人的無薪假計畫預計於明年上路。

聯航後來與機師工會就減少最低工時與維持工資達成初步協議。維持工資方案也已經獲工會成員通過。根據雙方協議，聯合航空將大幅縮減所有機師的飛行時間，以度過新冠疫情導致飛航需求急凍的困境。

如果華府仍無法通過新一輪援助方案，聯航仍計畫自下月起裁員約13,000人。美國航空則預計裁員約19,000人。整個美國航空業其他數萬名員工已經接受公司為了減少人力負擔所提出的自願離職（buyouts）或休假計畫。稍早前美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）公布民主黨草擬的新紓困案，其中即包括為保住航空業就業提供資金。

(時報資訊)