付出了所有卻是熱臉貼冷屁股，甚至是人財兩失，這聽起來是很不理智的做法，畢竟在還沒確定關係前，誰會就這樣付出全部的愛與心力？「工具人」就會，可能是越得不到就越想要，也可能是好傻好天真，來看看這些最常成為工具人的星座有沒有你上榜！

．射手座

射手常成了ATM而不自知。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

大咧咧的射手一向不喜歡計較太多，身邊朋友多又想照顧每個人，成為團體中的大家長，在乎的對象要求了，往往就不會拒絕，加上他們沒什麼金錢觀念，總是大手筆為對方撒錢而不自知，不小心就成為行動ATM，也因為比較自我中心，往往會忽略對方真正的想法。

．金牛座

金牛隨傳隨到，使命必達。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

踏實的金牛其實將一切都算得很細，精打細算的他們，不喜歡做沒有回報的事，然而偏偏金牛只要愛上了，腦袋就會變得不清楚，不但被吃死死，還心甘情願成為對方隨傳隨到的工具人，他們的執著程度比想像中可怕，當然最後發現自己遭利用之後，反彈的後座力也更強。

．天秤座

天秤有太多女性好友。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

天秤不善於拒絕，又時常成為女生們的藍顏，因此常不小心成為工具人，他們心裡有一把尺在平衡，因此這種情況還是會有停損點，愛自己的他們還是會婉轉拒絕，然而要是天秤真的動了真情，平衡什麼的都不重要了，會不自覺地為對方付出所有。

(中時新聞網)