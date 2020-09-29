台美關係升溫，但昨日一份民調卻公布，台灣人近六成不相信美國總統川普，對於這個結果，著名主持人劉寶傑直言很好笑，但綠媒老董吳子嘉則直呼，我的老天爺，嚇死人啦！顯示台灣人根本不信任川普。

據《美麗島電子報》28日公布的民調顯示，有25.2%民眾表示信任川普，有59.2%民眾則表示不信任。值得注意的是，與2018年時的民調相比，台灣民眾信任美國總統川普的比率增加3.9個百分點，不信任的比率增加5.2個百分點，變動幅度尚在抽樣誤差範圍內。

對此，劉寶傑在自身主持的政論節目《關鍵時刻》上直接表示，這題他覺得最好笑，台灣民眾對川普是不信任的！

而綠媒老董吳子嘉也對此作出解釋，《美麗島電子報》總共作了3次台灣人對川普的信任度調查，2017年2月調查結果是，信任川普只有15.2%，2018年8月為21.3%，然後最後一次是2020年9月的25.2%。

吳子嘉再表示，但不相信川普的，2017年為61.5%，2018年為54%，2020年不信任川普高達59.2%，「我的老天爺，嚇死人啊」！川普在台灣人心目中將近有六成不信任他的。

(中時新聞網)