近兩個月大陸軍機密集飛越海峽中線頻，台海局勢緊張，儘管行政院長蘇貞昌一再強調若有人武力犯台要「戰到最後一兵一卒」，但他今天在立法院備詢，被問到目前國軍處戰備等級分幾級時，卻一度答不出來，而要顧左右言其他的講一堆不相關的話。

國民黨立委江啟臣今天在立法院質詢時詢問行政院長蘇貞昌，是否知道國軍的戰備等級有分哪幾級？對此蘇貞昌竟回稱：「這個，委員是這樣，以我參加，我應該可以參加很高層次各方面，我們台灣對自身與區域相當有掌握」

聽到這樣答非所問的內容後，讓江啟臣不禁不滿的質疑，蘇貞昌做為最高行政首長，應該知道國軍戰備等級分幾級、目前處於哪級，政府常說要戰到最後一兵一族，蘇貞昌也說要拿掃帚和對方拚，氛圍讓人緊張，確實現在台海上空也很緊張，所有行政官員到底知不知道現在處於第幾級？

這時站在國防部長嚴德發旁邊的蘇貞昌總算給出正確答案，表示現在處於經常戰備等級。江啟臣追問，那怎樣的情況會提升到更往上一級的應級戰備階段？大陸軍機飛越海下中線會嗎？國防部長嚴德發表示，飛越中線是經常戰備時期的突發狀況。

江啟臣提醒，提升到應級戰備階段後，下一步就是全面開戰了，行政院長要清楚國家處於怎樣的狀態，並讓國人也清楚了解。

(中時 )