台南市政府建置智慧路邊停車計費系統，擴充「台南好停」APP的即時、剩餘、未來預判停車格位等資訊查訊功能，為鼓勵民多多使用APP線上繳納停車費，再度舉辦停車繳費抽獎活動，凡使用「台南好停」APP繳納停車費，或於台南市公有委外停車場現場停車繳費，可以抽宏佳騰智慧電車、3C家電產品、台南在地美食餐券等多項萬元好禮。

台南市長黃偉哲指出，市府積極推廣行動支付政策，去年交通局首度推出APP繳停車費抽獎，行動支付使用率從初期每月15.92％，成長到目前每月使用率達30.78％，成長比例高達93％；統計今年使用行動支付繳納停車費服務總人次，截至8月底已突破176萬人次，預估年底前可望突破260萬人次。

黃偉哲表示，今年因應新冠肺炎疫情所帶來的經濟影響，特別將台南市公有委外停車場繳費發票納入抽獎資格，以振興台南停車產業發展並刺激消費經濟，邀請大家到台南遊玩，能利用「台南好停」APP停車位即時找、停車費方便繳、享優惠抽大獎，同時鼓勵民眾上網登錄公有委外停車繳費發票，把大獎抱回家。

交通局長王銘德也指出，「台南好停」APP延續熱潮好康不斷，今年再度舉辦停車抽獎雙重優惠活動，凡登入「台南好停」APP會員並使用線上繳費除享折扣優惠外，還可抽豪禮，今年參加資格再納入公有委外停車場繳費發票，每登錄1筆就有1次抽獎機會，獎項相當豐富，活動時間自2020年10月1日至2021年2月28日止，並將於2021年3月8日抽出幸運得獎者。相關優惠活動內容有：

一、凡下載「台南好停」APP加入會員使用APP線上支付繳納台南市路邊停車場（含本處自行開單之路外停車場）停車費，至2021年12月31日止，即享有「首筆停車費免費，第2筆起每筆折扣2元」的超省優惠。

二、活動期間內使用以下方式繳納台南市公有停車費均可參加抽獎活動：

1. 加入「台南好停」APP會員並使用專屬行動支付，每筆停車繳費就有1次抽獎機會。

2. 於台南市公有委外停車場(共36場)停車並現場繳費，持該繳費發票於活動網站登錄相關資料，即可參加抽獎。

交通局停車管理處長黃俊傑說，「台南好停」APP為6都首度於官方APP中導入行動支付功能，且完全不需手續費，除了提供停車場位置、費率、剩餘格位等資訊查詢，還能整合停車找位與行動支付服務，可帶給民眾更便利的新生活，歡迎大家多加利用。

(中時 )