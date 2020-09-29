◎共機頻擾台 國防部:暫無武力犯台徵兆

近期大陸軍機飛越海峽中線頻率創新高，各界憂心台海和平是否能持續，不過國防部長嚴德發今天表示，目前為止沒有出現共軍將武力犯台的徵兆。

◎拒絕萊豬進口 主婦聯盟批決策有違民主

政府宣布2021年將開放含有瘦肉精（萊克多巴胺）的美豬進口，引發爭議，主婦聯盟等團體上午在行政院中部聯合服務中心前表達拒絕萊豬訴求，以行動劇宣示堅守「萊劑零檢出」的決心，他們並痛批，政府未經溝通即宣布進口萊豬，根本有違民主程序。

◎快手刀找發票 中油20萬加油金 3人還沒領

台灣中油公司舉辦的「中油74週年慶‧中獎其實就是你」抽獎活動，開獎已2個多月，預定9月底結束兌獎，但高達20萬元捷利卡加油金的頭獎，還有3名得主未來領獎。台灣中油昨（28）日呼籲民眾把握最後時間，查看手邊的發票趕緊來領獎，說不定你就是幸運得主！

◎連假掀偽出國商機 OUTLET滿千折百送機票

迎接中秋、雙十連假來臨再掀偽出國商機，台中日曜天地OUTLET於9月30日至10月26日舉辦歐洲名牌採購會，號召30大歐洲名牌，全面2折起、滿千再折百，消費滿額加碼抽澎湖偽出國雙人來回機票，首日更邀請人氣空姐網紅領頭，帶大家不用出國，也能在台體驗偽出國的OUTLET血拚之旅！

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(中時新聞網)