塞爾提克2008年奪冠成員「真理」皮爾斯，退役後不改狂言本色，昨日嘲諷熱火小將赫羅自言是「得分機器」這句話大言不慚，結果小老弟赫羅用東區決賽將近20分的場均數據來打臉皮爾斯，而熱火一哥吉米巴特勒也用實際行動來力挺赫羅這位小老弟。

皮爾斯昨日東區決賽第六戰賽前揚言要求熱火「退位」讓塞爾提克進總決賽，因為只有綠衫軍才能阻擋湖人的奪冠步伐。

皮爾斯經常大放厥辭的行為常常引起不少爭議。赫羅先前在東區決賽第四戰豪取37分支後受訪時談到大學時期講的一句話，「我是得分機器。」

皮爾斯認為赫羅講的這句話太超過，「如果場均得分不到20分，我不認為那個人是得分機器，如果你場均只有11分，那我無法認同你說的那句話。」

沒想到赫羅絲毫不給前輩面子，「我在東區決賽有將近20分的場均表現！」的確如此，赫羅在東區決賽以替補球員身分繳出場均19.2分、6.3籃板、4.8助攻的攻守數據，全隊僅次於阿迪巴約的21.8分與卓拉吉奇的20.5分，甚至比老大哥吉米巴特還要出色。

赫羅的優異表現吉米巴特全看在眼裡，對於皮爾斯的暗諷決定挺身而出，吉米巴特勒在打完東區決賽後穿起了赫羅的14號球衣，用實際行動支持小老弟，也希望赫羅能在總決賽的時候打出更令人驚豔的成績單。

(中時 )