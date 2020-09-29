為響應政府危險及老舊建築物加速重建政策，瑞興銀行近年來積極推動老屋重建金融整合服務方案，協助民眾自力重建老宅，29日與安信建經簽署合作備忘錄（MOU），成為共同促進危老重建推動的重要夥伴。

瑞興銀行及安信建經各由總經理陳建豪及總經理張峰榮代表簽訂MOU，期透過雙方資源整合，提供民眾房屋重建過程中所需營建規劃、資金籌措與風險管理解決方案，協助大台北地區居民提升居住生活品質。

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，截至2020年第二季，台北市30年以上的老宅，占整體稅籍住宅比率超過七成，超過50年的高齡屋更達近9.3萬棟，其中又以大同區高齡屋佔比最高超過兩成，中正和萬華區次之，佔比超過18％。

陳建豪表示，早期老舊社區欠缺周延縝密的都市規劃，歷經歲月的洗禮，不僅造成市容殘舊，更有公共環境與自家居住安全上的隱憂。該行2019年第四季以來，每個月在重建危老的放款餘額逐步提升，顯示北市民眾對改善住家環境需求的迫切。

瑞興銀去年與安信建經合作，將5棟北市大同區延平北路個案，超過50年的老舊透天厝進行改建，加上政府重建的容積獎勵，預估重建後的增值效益將提高許多。

張峰榮指出，老屋重建過程中，易遇到產權切割、工程招標和營建管理等繁複的作業流程與整合問題，一般民眾在欠缺專業法規知識與相關實務經驗之下，自力改建老屋往往會耗費相當多的精神與時間。該案在安信建經一條龍式的全案管理下順利改建，預計將打造為地上12層、地下2層，共計40戶的住宅大樓。

陳建豪補充說，老屋重建門檻高，地主最關心的通常是資金籌措的問題。除房屋本身的重建經費、設計費及各項諮詢費用外，重建期間住戶的租屋費用也是一筆龐大開銷。該行擁有豐富完整的不動產開發與土地建築融資經驗，除協助精準評估危老重建所需的完整資金、量身訂做融資架構外，為保障重建過程中各方所有權人權益，也提供重建資金、土地及預售屋價金的資產信託服務，透過完善的風險管理與續建機制，讓地主安心等待入住重建後的新屋。

陳建豪強調，瑞興銀與安信建經簽訂MOU，將提供客戶危老重建所需資金與風險管理完整無虞，透過安信建經多年來在不動產界的資源與專業，支援客戶加倍完整的重建流程說明、輔導與執行，協助順利翻新老宅。

(工商 )