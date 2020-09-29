為強化供應鏈部署敏捷力，雲端運算基礎架構解決方案廠緯穎科技（6669），在微軟和SAP協助下，將ERP系統放置於Azure雲端平台上運作，成為全台製造業首家導入SAP on Azure，升級決策數位化與工廠智慧化。

透過ERP上雲的彈性靈活、不受地域限制，能全面整合企業資源、暢通跨部門協作流程，以更智慧的方式掌握全球供應鏈進度，因此在疫情期間的動盪時局中，仍可靈活調整營運腳步、維持產能。

台灣微軟大型企業商務事業群總經理卞志祥表示，微軟始終致力於擴大生態系能量，協助客戶落實轉型、發展創新。緯穎橫跨全球布局市場，透過數據上雲讓IT與OT無縫整合，並進一步發展創新應用，優化供應鏈狀態預判精準度，即能在多變局勢中掌握市場先機、提升營運效益。

微軟透過Embrace計畫深化與SAP之間超過25年的產業與客戶合作經驗，經由微軟強勁的技術和服務能量，以及Azure可靠、安全且可持續創新的平台特色，提供客戶ERP上雲的首選路徑，簡化並加快企業數位轉型步伐。

領先全台製造業導入SAP on Azure緯穎全面提升市場布局敏捷性，自2012年成立以來，緯穎科技透過創新的ODM原廠直銷商業模式，快速成為全球超過250個雲端資料中心的伺服器、儲存設備等資訊基礎架構產品供應商，旗下組裝廠更橫跨美、歐、亞三大洲。

隨著5G、物聯網與人工智慧等前瞻技術驅動企業數位轉型需求，作為雲端產業供應鏈要角，緯穎積極透過創新科技來提升自身數位實力。在微軟和SAP的協助下，成為全台第一間在Azure雲端平台中建置與升級到SAP S／4HAHA的製造業者，加速數位轉型及提升營運效益。

緯穎科技資訊長溫宗正表示，光是升級乘載大量數據的企業核心系統即非易事，更別說要將系統升級與上雲一次到位。為使業務不致中斷，技術團隊必須在周末48小時內完成停機轉換，整個規劃與部署過程中並沒有太多的容錯空間。Embrace計畫提供完整的顧問與技術支援，有效降低SAP on Azure導入時間、成本及風險，而Azure上的SAP Cloud Platform也使得開發及部署新應用更加便利與彈性。

溫宗正進一步說明，緯穎導入SAP on Azure在全球營運布局上將取得三大優勢，包括節省管理成本、提升營運效益，讓系統部署更敏捷、擴充更彈性，同時以雲端為企業資料中心，加速應用創新。

微軟與SAP去年10月於全球宣布加深雙方雲端合作關係，共同為企業營運創新打造可靠、安全且具商務持續性的ERP上雲解決方案。目前，85%以上的世界500強企業同時使用SAP應用程式和微軟Azure雲端服務。

SAP大中華區營運長、SAP台灣區代理總經理林偉德表示，面對疫後全球市場快速變動、競爭日益激烈，台灣企業應加快轉型步伐，優化營運。未來，SAP將持續與微軟共同努力，複製緯穎的成功經驗至台灣各產業，協助更多企業數位轉型以實踐敏捷營運。

(工商 )