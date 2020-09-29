女星歐陽娜娜將在大陸「十一國慶」登上央視並演唱《我的祖國》，引發正反兩面聲浪，而歌手黃立成今（29日）凌晨則在臉書聲援歐陽娜娜，黃立成還PO文爆粗口譙政府，怒批台灣政府不挺娛樂產業「我們一切靠自己，他X的不要惹我們藝術家」，不過黃立成挺娜娜之餘，卻也成為網友開轟對象，而黃立成稍早則再PO文滅火，表示：「我挺的是藝人的創作和表演自由」。

黃立成臉書全文。（圖／取材自黃立成 Jeffrey Huang臉書）

黃立成凌晨則在臉書聲援歐陽娜娜，他表示台灣是民主國家，愛唱什麼就唱什麼，黃立成指出，自己參加過美國NBA、MLB以及NFL等活動，即使不是美國公民也都要唱美國國歌，黃立成還提到，台灣政府並不挺娛樂文化產業，接著爆粗口譙「我們一切靠自己，他X的不要惹我們藝術家」。

黃立成原本要聲援歐陽娜娜，未料發文一出卻反挨轟，黃立成稍早則再發文滅火，表示他挺的是藝人的創作和表演自由「我拍國片投資國片，因為我支持台灣的娛樂產業，我養電競隊七年不放棄，想拿到世界冠軍來證明台灣什麼都很強」。

黃立成PO文滅火。（圖／取材自黃立成 Jeffrey Huang臉書）

黃立成強調：「我相信台灣是民主自由的，我堅持藝人的創作和表演是自由的」，同時，他也直呼：「我在台灣、我愛台灣，Taiwan number 1！」

(中時新聞網)