聯合國大會總辯論將於美東時間29日落幕，外交部發言人歐江安今天表示，今年14個聯合國會員國的友邦均致函挺台，又一次繳出全壘打的成績。

歐江安說，今年聯合國推案分兩部分，一個是致函寫信給秘書長支持台灣參與聯合國體系，一個是執言助我。今年共有10國集體致函，包含貝里斯、史瓦帝尼、海地、馬紹爾、諾魯、帛琉、聖文森、聖克里斯多福、聖露西亞、吐瓦魯；至於尼加拉瓜、瓜地馬拉、宏都拉斯、巴拉圭則是個別致函。

此外，執言助我國家包含帛琉、巴拉圭、馬紹爾、海地、諾魯、吐瓦魯、史瓦帝尼、聖文森、聖克里斯多福、聖露西亞。

歐江安指出，宏都拉斯雖未為我執言但已單獨致函聯合國秘書長支持台灣參與聯合國體系。教廷因為是聯合國觀察員，且非世俗國家，因此我方援例未洽教廷在總辯論為我執言或致函。目前尚有3友邦（貝里斯、尼加拉瓜及瓜地馬拉）還沒輪到發言。其中貝里斯（已參與聯署）、尼加拉瓜(已單獨致函)、瓜地馬拉(已單獨致函)。

歐江安說，外交部誠摯感謝身為聯合國會員國的我14友邦今年都具體支持台灣參與聯合國體系。友邦助我的形式雖未必完全一致，但是支持台灣的熱忱都一樣令人感動。

(中時 )