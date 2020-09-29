抗爭戶黃春香淚崩。（鄧博仁攝影）

南鐵東移案抗爭戶僅剩黃家、陳家2戶，鐵道局近日已張貼準備強拆的周邊道路封鎖公告。2戶抗爭戶今日至交通部遞交陳情書，尋求對話機會，黃家訴求保留原梯，陳家訴求保留原屋，在不影響東移案施工的條件下，可透過「設定地上權」的方式保障2戶人的居住權。

「已退讓到卑微請求鐵道局把我家樓梯留下，因樓上住了生重病的雅惠。」南鐵東移案半拆戶黃春香長期將自家3、4樓出租給弱勢族群或年輕無財力的學生，黃春香把租戶當自家人，大家互相扶持，而目前只剩2戶居住，其餘租客都被施加壓力趕走。

抗爭戶陳致曉教授遞交陳情書。（潘千詩翻攝）

封路通知。（陳致曉教授提供）

黃春香說，鐵道局每天有人站在她家門口，只要有人出去，就拿一張單子說你家是危樓，出去家就沒有了；她哭訴「那個家是我們的，憑什麼鐵道局一直恐嚇，還在我家門口裝2支監視器，每天監視大家出入，憑什麼要我們搬，我們就要搬？台南鐵路是黑道在做嗎？」

另一戶抗爭戶陳致曉是台科大教授，家在青年路東區。他說，抗爭這麼多年，南鐵地下化本身就是不公不義，因為根本不需要東移，政府本來就有一個方案是不需徵收百姓土地，即可興建的方案，並通過環評，甚至經總統府發布，但鐵道局卻不採取保護人權的方式啟動東移案，過去抗爭的過程中，被拆遷戶從來都沒有機會跟政府平等的論理，政府都是用警察驅離，現在面臨強拆時更誇張。

陳致曉控訴，從前台灣土地掠奪案，要強拆前，為避免社會成本，政府會想辦法跟居民協商，但南鐵案不是，政府刻意關閉協商，因過去8、9年揭穿民進黨的謊言，所以關閉協商的態度，不禁懷疑是在報復抗爭戶。

2012年傳出南鐵案後，居民就一直抗爭，約2年前通過都市計畫審議，1年多前通過土地徵收審議，今年5月發布強拆令，已有一戶在古井附近的商家現已被拆除，目前剩下2戶且都是老人，9月中被拆遷戶收到強拆通知後，公文就一直來，最近幾天也發封路通知，陳致曉說，該通知可管束人員，政府可以沒收你的財產，目前拒馬已經圍起來。

黃家與陳家訴求「開啟協商」，大家坐下來好好談，而2戶拆遷戶提出2種「地上權」方案，訴求一起討論並將問題解決。

(中時 )