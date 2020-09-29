新冠肺炎爆發至今全球確診人數高達3300萬多，死亡人數已逾百萬，《美國醫學會雜誌》研究報告指出，美國境內的新冠死亡數，可能少算了將近28％，世界衛生組織WHO坦言，目前的死亡人數可能被低估，並警告各國若不團結，死亡人數恐怕倍增至200萬人。

根據7月份出刊的《美國醫學會雜誌》（JAMA Internal Medicine）研究報告指出，耶魯大學研究員依據美國衛生統計中心的數據發現，美國境內的新冠肺炎死亡人數，可能少算了將近28％。

「約翰霍普金斯大學」統計顯示，新冠死亡人數最多的國家，前3名依序是美國20.4萬人、巴西14.1萬人，以及印度9.5萬人，但WHO世衛突發衛生事件執行主任萊恩直言，計算時沒辦法做到完美，甚至保證，無論是確診或死亡人數，官方的統計數字很可能被低估。

《華盛頓郵報》日前報導，美國休斯頓一個研究團隊23日公布的研究發現，病毒不斷突變，可能變得更具傳染性，而且更適合在人類之間傳播。美國國家過敏和傳染病研究所病毒學家莫倫斯表示，值得注意的是，病毒傳染性增加，恐影響目前的防疫政策，戴口罩、洗手等防疫措施可能都無法有效阻隔病毒。

(中時新聞網)