雙園國小武術隊進行國術表演。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

萬華分局舉辦社區治安座談。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

北市萬華警分局為貫徹「預防為先、偵防並重」，落實治安人人有責及警政社區化理念，28日在萬華區公所進行社區治安會議，向小學生及里民，宣導反毒、反詐需知，台北地檢署檢察長周章欽、萬華分局長張隆興也預祝大家有個愉快的中秋佳節。

張隆興表示，為打擊國內毒品及高齡詐騙問題，警方即時起全面啟動，在中秋佳節前夕，結合社區治安會議邀萬華區各里、機關、學校、金融、老人中心等單位參加，實施預防高齡者詐騙被害、少年青春專案及安居緝毒等專題宣導。

鑒於高齡族群常有獨居、辨識能力退化等情形，經統計為詐騙被害高風險族群，藉由提升心理層面習於防備詐騙，進而降低詐騙被害風險，全面性擴大宣導，防止年長者被騙，確護其財產安全，供民眾安心生活環境及維護少年安全及犯罪預防。

警方這次也邀請雙園國小武術隊，展現力與美的表演作為開場，台上的氣勢可謂霸氣十足，震撼在場所有貴賓及民眾，從小開始，帶頭一同反毒、反詐，可謂本活動亮點之一，特具意義。

檢警即日起也啟動查緝社區毒品的「安居專案」，萬華分局邀請台北地檢察檢察長周章欽，率領8名專責偵辦「毒」「詐」的主任檢察官，到場進行法治宣導。周章欽期望警方與社區居民能共同反毒，以反毒通報網，警民合作共同建構完善之社會。

(中時 )