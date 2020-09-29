來院民眾欣賞「意象風華-劉士勳 油畫展」。（陳淑娥攝）

「意象風華-劉士勳 油畫展」作品。（陳淑娥攝）

「意象風華-劉士勳 油畫展」即日起在童綜合醫院梧棲院區登場，作品主要以花卉、靜物、青花瓷和美女肖像為主，共展出20幅作品，色彩繽紛、明亮、豔麗，讓人看了不禁心曠神怡，展期至11月1日止。

劉士勳是學建築工程出身，因為經常受邀以一身小丑服裝扮在各地活動出現，所以又被稱為小丑畫家，他性喜靜、好佛學、書法、油畫也作詩。

劉士勳於1989年與畫家劉其偉、李茂德至非洲肯亞原始部族探訪；1993年再與劉其偉、劉寧生遠赴大洋洲新幾內亞原始部族探訪，探訪專集由國立台灣美術館、東華圖書公司出版，探險採集文物由國立台中科博館永久收藏展出，至今舉辦個人畫展22次，聯展60餘次。

劉士勳因喜歡油畫可塑性，所以以它為創作媒材，這次進行展覽20件作品，多為人物與花草、詩詞和夢境，表現形式有寫實、有意象、也有抽象，風格多樣。

劉士勳曾表示，喜歡花，因為看到花開會心情愉快。像是對生命的禮讚，也喜見美麗的事物就在眼前展現；是一種幸運，也是一種美好。欣賞花開必須是慢動作的進行，心情也要静静地接收；歲月静好，生命的日子，是一段一段地進行，因為喜歡花，喜歡畫，我學會了慢動作。慢慢地看，静静地畫，生命在細微處，是一個袐境，是一處入口，也是一處出口，更是一種法門。

童綜合醫院指出，「意象風華-劉士勳 油畫展」展覽，希望藉由各種綻放的花卉，帶給欣賞者愉悅的心情，並以美來洗滌病人與家屬苦痛的心情，邀請到院民眾都能到地下一樓轉角藝術空間，共同參與這場豐富的文化宴饗。

(中時 )