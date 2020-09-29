白冰冰近日錄高點綜合台《震震有詞》宣傳新專輯《宿命》，她提及經歷過赴日發展、結婚，懷孕8個月時當場抓到前夫出軌，回到台灣只想趕快生下孩子，女兒一足月就剖腹，「會不會是因為當時沒有看時辰，如果有，也許白曉燕的命運就會不同。」想到愛女白曉燕，她仍止不住眼淚。

白冰冰出生貧困的礦工家庭，媽媽重男輕女照三餐打她，父母生了十個子女，卻因為養不起將4名子女送養，而她從小背著弟弟長大，「我的背上就是弟弟的廁所」，一路走來，白冰冰沒有放棄學習，更練就一目十行的功力，背課文總是比別人厲害，她成績優異獲市長獎，「可是家裡窮，制服永遠黃又髒，最後老師派另一位同學代替我上台領獎」。長大後愛唱歌的白冰冰參加大小歌唱比賽，曾獲最大獎是電視一台，卻因搬不回家而放棄，之後因緣際會赴日發展，成為日本當紅台灣女星，還為拍電影苦練武術，在日本被封「台灣的山口百惠」。

白冰冰（右）宣傳新專輯，開心同框謝震武。（和展影業提供）

就在此時，白冰冰認識大自己19歲的前夫，「他在日本是有頭有臉的大人物，帶著我去酒店，我也覺得很新奇好玩，要送鑽戒，我卻挑最小顆的，他可能覺得我純樸又天真，於是就結婚了，回想當時跟我簽約的社長還問我真的想清楚了嗎？」但這段婚姻卻讓她毀掉大好演藝前程！婚後前夫依舊上酒店，甚至跟日本知名女星出軌，「我挺著8個月大的肚子，在冰天雪地跑去抓姦，當天我就決定飛回台灣，什麼行李都沒帶，等飛機抵達松山後，我在座位上眼淚止不住地流」。

挺個大肚子，白冰冰當時只想著自己懷著討厭人的孩子，一到足月就想趕緊剖腹生下來，一天都不想多熬，生產時因沒家人陪伴挨餓多日，最後是護士偷偷放了一碗白粥在床頭，讓她十分感激。提及白曉燕，白冰冰的眼淚止不住，「這是我一輩子永遠的痛」！她回想第一次接到歹徒電話，「當天我在拍攝MV，接到電話後劇組全員出動，偕同警察尋找女兒的物品，經過好幾小時搜尋，劇組跟警察都人仰馬翻找不到，連我都在球場迷路，等大家找到我後，我在旁邊的警衛亭坐下來，一坐下後，手往後摸竟摸到塑膠袋，一打開裡面是曉燕斷指，我瞬間崩潰」！

白曉燕走的28天後，白冰冰刻意保存女兒被害的照片，連女兒解剖時也在一旁陪伴，親朋好友都要她別看了，「因為當時還沒抓到歹徒，我留著曉燕照片是以示決心，我一定要抓到歹徒」。白曉燕過世23年，白冰冰說她有時會夢到女兒變成男生還有鬍子，雖然跟她生前模樣不同，但她知道那就是白曉燕。常有人問白冰冰，是否考慮像費玉清、江蕙等人封麥，她說：「我希望在剩餘人生中，還能利用自身力量為弱勢發聲。」

(中時 )