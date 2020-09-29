車輛自撞阻礙交通警民合力抬車疏解。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市一名22歲游姓男子，29日與家人駕車前往桃園參觀地景藝術節，行經至平鎮區中央路時，一時失神自撞路旁電桿，導致輪胎卡死，車輛橫亙路中，造成雙向車流回堵，所幸巡邏員警經過，結合熱心民眾，合力將小客車車頭抬起移至路旁，即時搶通交通，恢復順暢。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，家住新北市的游姓男子，29日趁著天氣放晴，與家人趕在中秋連假人擠人前，前往平鎮區雙連坡展區參觀2020桃園地景藝術節展出之藝術品，沒想到行經中央路時，一個不留神，不慎自撞路旁電桿，造成做前輪胎卡死，車輛無法移動，因往來車輛眾多，這一撞也嚴重影響雙向車流，也讓游男一行人慌了手腳、不知所措。

所幸宋屋派出所巡邏警網巡佐洪東城、劉明有及警員王振翰巡邏經過，立即上前關心，因適逢地景藝術節展期，現場參觀人車眾多，員警現場研判若等待拖吊車前來，可能會對交通順暢造成很大的影響，於是當機立斷，決定稍微移動故障車輛的車頭，讓車輛得以順利通過，路過的熱心民眾，見狀紛紛跑過來合力抬車。

巡邏員警與熱心民眾費了九牛二虎之力，總算將車輛稍微移動到不影響交通的位置，這才讓交通得以恢復順暢，游男見到大家二話不說，立即挽起袖子幫忙協助抬車，搞得滿身髒污且汗如雨下，除了感到非常不好意思外，也頻頻向大家道謝，並表示展區的藝術品，都遠遠不及人情味的美！

(中時 )